En janvier, le PSG ne fera pas de folie. Mais Leonardo pourrait finaliser quelques opérations intelligentes.

Paris n’a pas les moyens, ni l’envie, de faire un gros mercato. Thomas Tuchel est satisfait de son effectif, à une ou deux exceptions près (les côtés de sa défense). Et Leonardo ne souhaite pas faire de grosses dépenses afin de soigner ses relations avec le fairplay financier. Un mercato d’hiver a priori tranquille s’organise pour le PSG.

Des coups très malins

Pour autant, le PSG pourrait s’offrir une ou deux recrues. Et notamment par l’intermédiaire d’un échange très intelligent. Leonardo souhaite en effet un renfort au milieu du terrain et serait prêt à échanger Leandro Paredes contre Emre Can. Dans le même temps, Paris pourrait profiter des discussions avec la Juventus pour négocier la venue de Mattia De Sciglio, latéral gauche. Pas d’autre mouvement à prévoir. Sauf si Paris sent qu’il y a un vrai coup à faire. Comme sur Sandro Tonali, milieu de terrain de Brescia. Ou Reinier Jesus, attaquant de Flamengo. Si un club dégaine sur l’une des deux pépites, Paris réagira à coup sûr pour ne pas se faire doubler.