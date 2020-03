En refusant de libérer Kylian Mbappé pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, le PSG lui a envoyé un message fort. Un peu trop fort, peut-être ?

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé ne cache plus son envie profonde de participer aux prochains Jeux Olympiques. Sauf s’ils sont annulés pour cause de Coronavirus, ils auront lieu au Japon et la France a clairement ses chances dans cette compétition. Pour Mbappé, la perspective d’ajouter une médaille olympique le séduit grandement.

Paris refuse !

Malgré la demande publique de Kylian Mbappé et celle de Noël Le Graët, le PSG aurait signifié, par courrier, son refus de libérer l’attaquant français pour cette compétition. Clairement, Paris entre en « guerre » avec son joueur. Et il ne sera pas facile pour Leonardo d’aller négocier sa prolongation de contrat après ça…