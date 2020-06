Le LOSC pourrait tomber d’accord avec un club pour la vente de deux talents cet été.

Les talents du LOSC sont sous haute surveillance. Les clubs européens lorgnent sur les pépites qui émergent dans le nord et plutôt que d’en recruter une seule, certains clubs pensent à des packages. C’est le cas de Chelsea ou Naples, qui ciblent plusieurs Lillois.

Osimhen/Gabriel pistés

Chelsea et Naples auraient en effet commencé à travailler une double arrivée en intégrant Gabriel et Victor Osimhen dans leur proposition. L’assurance d’avoir un joli montant pour le LOSC, près de 80 millions d’euros. Une gamme de prix plus à la portée de Chelsea que de Naples ?