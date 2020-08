Après la vente de Victor Osimhen, le LOSC va de nouveau sévir sur le marché des transferts.

Le LOSC est inarrêtable. Après avoir vendu Victor Osimhen pour 80 millions d’euros (bonus compris), c’est au tour d’un autre talent des Dogues de faire ses valises. Il s’agit du prometteur défenseur brésilien, Gabriel. Acheté 3 millions d’euros par Lille en 2017, il va être vendu 10 fois son prix…

Naples ou Arsenal ?

Le dossier est sur le point de se boucler. Reste à savoir si Gabriel choisira Naples ou Arsenal. Les deux clubs ont transmis des offres et le LOSC les a acceptées. Le choix est entre les mains du joueur à présent. Et a priori, son verdict est imminent… Et c’est vers Arsenal que Gabriel semble se diriger.