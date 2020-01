Le LOSC a déjà anticipé le prochain départ du gardien de but, Mike Maignan.

C’est le signe d’un club qui ne résonne pas uniquement par le biais des transferts et autres plus-values. Même si le LOSC a construit une partie de sa stratégie sur le trading de joueurs, avec succès jusqu’à présent, les Dogues s’attachent également à bâtir un projet de jeu, avec des jeunes talents et l’envie de s’inscrire durablement sur la scène européenne. Pour cela, Luis Campos et ses équipes tentent de partir avec plusieurs coups d’avance.

La succession de Maignan réglée

L’illustration parfaite de cette stratégie, c’est le recrutement de Leo Jardim dans les buts. Le portier brésilien (24 ans) recruté l’été dernier est appelé à prendre la succession d’un Mike Maignan, dont le départ semble programmé pour cet été. Christophe Galtier va pouvoir assurer la passation dans les mois à venir. En bonne intelligence.