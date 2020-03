Deux ans après avoir récupéré Jonathan Bamba totalement libre, le LOSC pourrait de nouveau sévir en Ligue 1.

Le LOSC a réalisé de très très bonnes affaires depuis que Luis Campos est aux commandes du recrutement. Et l’un de ses plus beaux coups est certainement la signature de Jonathan Bamba. En fin de contrat chez les Verts, Bamba est arrivé gratuitement dans le Nord. Aujourd’hui, il vaut entre 20 et 30 millions d’euros !

Après Bamba, Lihadji ?

Deux ans après cette signature gagnante, le LOSC pourrait récidiver avec le jeune Isaac Lihadji. A 17 ans, ce gamin est l’un des grands espoirs de la cité phocéenne. Lancé par André Villas-Boas, il est placardisé depuis que la signature de son premier contrat a du plomb dans l’aile. Et a priori, c’est vers le LOSC qu’il devrait s’engager. Un super coup en perspective !