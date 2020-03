Depuis plusieurs semaines, l’ASSE se réorganise en profondeur et souhaite clairement confier les pleins pouvoirs à un homme : Claude Puel.

Jusqu’ici pilotée par deux présidents, l’ASSE a entamé une profonde mutation de son mode de fonctionnement. Et personne n’est épargnée par ce virage complet orchestré depuis l’arrivée de Claude Puel au poste de manager général. Le nouvel homme fort du club, c’est clairement lui.

Les pleins pouvoirs pour Puel

S’il a dit oui à l’ASSE, c’est à condition d’avoir les pleins pouvoirs. Et il les a ! Du jamais vu à Saint-Etienne que de confier l’ensemble du projet, sportif et économique, à un homme. Claude Puel décide de tout. Sur le terrain comme dans le recrutement, il a la main. Et on pourrait assister à un coup de balais monumental cet été… Ruffier, Perrin, M’Vila, Khazri ou encore Hamouma peuvent être inquiets…