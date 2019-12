Courtisé par plusieurs grands d’Europe, Luis Campos devient une cible naturelle pour Tottenham, où vient de signer un certain José Mourinho.

Le dénicheur de pépites du LOSC est un homme courtisé. Depuis qu’il a rejoint le Nord, Luis Campos est dans le viseur de plusieurs écuries européennes prestigieuses. Jusqu’à présent, il n’a pas donné suite aux différentes approches, soucieux de poursuivre son action chez les Dogues.

Mourinho, son ami

Sauf que cette fois, ce n’est pas n’importe qui face à Luis Campos… En effet, sa proximité avec José Mourinho est connue et sue de tous. Le Special One a même rendu visite aux Lillois à plusieurs reprises. Avec sa signature à Tottenham pourrait donc tout changer et offrir la possibilité à Luis Campos de filer à l’Anglaise… Le mercato d’hiver pourrait devenir fracassant pour le LOSC, d’autant plus que Campos n’est pas sous contrat avec le club, il n’est que prestataire.