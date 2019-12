Vendu à très bon prix par le PSG, Gonçalo Guedes enchaîne les galères du côté de Valence.

Prêté à Valence, Gonçalo Guedes a mis le feu à la Liga espagnole. Eblouissant sous les couleurs de Valence, le Portugais a convaincu ses dirigeants de signer un très gros chèque pour le transférer définitivement : 40 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire du club.

Blessé et méconnaissable

Depuis qu’il a quitté le PSG, Gonçalo Guedes enchaîne les galères. Quand il n’est pas blessé (out depuis octobre, il ne reviendra sur les terrains qu’en 2020), le Portugais affiche un niveau de jeu bien loin de ce qu’il a pu montrer en 2018. Méconnaissable, il a petit à petit perdu confiance et Valence commence sérieusement à s’interroger sur son cas. Quoi qu’il en soit, le PSG a bien fait de le vendre. Et à très bon prix !