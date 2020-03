Courtisé par la Terre entière, Victor Osimhen pourrait être la future recrue d’un géant de Premier League.

En choisissant Victor Osimhen, le LOSC savait qu’il avait tout pour devenir un grand. Et Luis Campos ne s’est pas trompé… L’attaquant de 21 ans est une petite bombe et tous les grands d’Europe se pressent pour tenter de le signer cet été.

Cap sur Manchester United ?

Et dans la folle bataille qui se prépare pour Victor Osimhen, un club pourrait dégainer le premier et obtenir gain de cause : Manchester United. Les Mancuniens seraient déjà très chaud pour faire une offre XXL au LOSC et ainsi plier le dossier rapidement.