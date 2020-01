D’après les informations de Canal Plus, l’OM serait entré en négociation avec l’Amiens SC pour l’un de ses joueurs.

Faute d’avoir des moyens importants pour ce mercato d’hiver, l’OM prospecte le marché et les bonnes affaires. Au poste de latéral gauche, Andoni Zubizarreta aurait trouvé un bon plan avec Prosper Mendy, disponible pour 500 000 euros. Et d’après Canal Plus, des négociations se seraient ouvertes avec un club de Ligue 1.

Mendoza pisté

C’est Stiven Mendoza qui aurait tapé dans l’œil de l’OM. A 27 ans, cet attaquant colombien évolue à Amiens. Des discussions seraient en cours pour envisager un transfert cet hiver. Il serait ici question d’un deal à… 8 millions d’euros !