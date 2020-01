Le PSG courtise Christian Eriksen, dont le contrat arrive à échéance. Mais Tottenham serait ok pour un transfert en janvier à une condition.

Les négociations entre Eriksen et Tottenham n’ont pas abouti. Et elles n’iront pas plus loin : le Danois va partir à la fin de son contrat, libre. Mais les Spurs espèrent toutefois le voir partir contre un petit chèque…

20 millions, c’est ok

Plutôt que de le voir partir libre, Tottenham serait ok pour un montant de 20 millions d’euros. Le PSG est intéressé. L’Inter Milan aussi ! Des discussions en coulisse se tiennent, avec les deux clubs. Reste à savoir qui se montrera le plus convaincant…