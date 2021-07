L’OM n’a pas cédé au chantage de Florian Thauvin, parti vers le Mexique. Et le club a bien fait.

Si Florian Thauvin a porté l’OM pendant de longs mois, son rendement des derniers mois a été décevant. Et son niveau se confirme un peu plus avec l’équipe de France présente aux Jeux Olympiques. A l’inverse d’un Dédé Gignac héroïque, Thauvin est transparent et n’apporte pas grand-chose.

Bon débarras ?

Pour signer Thauvin, l’OM aurait dû proposer plus que 500 000 euros par mois. Un salaire XXL pour un joueur qui performe de moins en moins. En le laissant partir, Pablo Longoria semble avoir fait le bon choix. Notamment en se tournant vers du sang-neuf, plus frais, plus jeune et plus efficace (pour le moment).