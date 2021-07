Après avoir parfaitement géré ses priorités de recrutement, le PSG arrive totalement serein devant le dossier Pogba.

Leonardo a géré les demandes les plus urgentes de Pochettino. Des renforts en défense et au milieu du terrain, avec de belles signatures à son tableau de chasse. Et à présent, le PSG est serein face au dernier gros morceau de son été : Paul Pogba.

Tout est calé

Le PSG a fait le nécessaire auprès de Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba. Si Paris parvient à convaincre Manchester United, le joueur viendra. Il ne reste donc qu’à transmettre une offensive à la hauteur des espoirs mancuniens. En dessous de 50 millions d’euros, ce sera bien trop offensif. Mais entre 50 et 60 millions d’euros, tout peut aller très vite…