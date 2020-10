Avec Valentin Rongier, l’OM ne s’est pas trompé. Le milieu de terrain est le joueur parfait pour le club et l’avenir des Phocéens.

L’OM voulait Valentin Rongier depuis deux ans. Et après avoir arraché sa signature au FC Nantes dans le money time du mercato estival 2019, c’est une véritable satisfaction. Excellent pour sa première saison, Rongier prend pleinement son envol et assume de plus en plus un rôle de leader.

Le futur patron

Pierre angulaire de l’entrejeu marseillais, Valentin Rongier devient petit à petit un taulier d’André Villas-Boas. Amoureux de l’OM, il propose un registre technique, tactique et mental totalement en adéquation avec l’état d’esprit de la cité phocéenne. A l’instar de Lorik Cana, Benoît Cheyrou ou encore Luiz Gustavo ces dernières années, Valentin Rongier a tout pour devenir le patron de l’OM.