Mbappé semble de plus en plus séduit par les approches de Liverpool et la présence de Klopp pourrait faire la différence.

Mbappé semble bien parti pour quitter le PSG en juin prochain à un an de la fin de son contrat. Le jeune champion du monde semble bien décidé à vivre une nouvelle expérience dans un nouveau championnat et à poursuivre sa progression au contact des meilleurs coachs.

De plus en plus séduits

Et c’est pour cette raison qu’il semble de plus en plus séduit par les approches de Liverpool et par la possibilité de grandir aux côtés de Klopp. Il apprécie le technicien allemand et reste impressionné par le niveau affiché par Liverpool depuis quelques années.