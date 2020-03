Habile pour vendre ses joueurs à prix d’or, l’OL devrait profiter du prochain mercato pour faire encore de supers affaires.

La formation lyonnaise est un vivier de talents et les saisons n’ont pas d’emprise sur le savoir-faire des Gones. Aouar, Caqueret, Cherki, Gouiri… L’effectif de Rudi Garcia regorge de talents made in OL !

Les clubs sont tous là

Après les ventes de Lacazette, Fékir ou encore Ndombele, l’OL va de nouveau profiter du mercato estival pour mettre ses joyaux sur le marché et tenter d’en récupérer un maximum. Promis à un très gros transfert, Houssem Aouar devrait se vendre à plus de 50 millions d’euros. Mais la grosse affaire devrait sûrement être Moussa Dembele, ciblé par plusieurs clubs anglais (Chelsea, Arsenal, Tottenham). Un dossier à plus de 70 millions d’euros…