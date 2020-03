La saison prochaine, les Girondins de Bordeaux pourraient partir avec des gardiens de but de grande qualité. Un duel qui promet !

Après deux saisons de très belle facture du côté de Nîmes, Paul Bernardoni a prouvé qu’il avait l’étoffe pour jouer en Ligue 1. Mais à Bordeaux, Benoît Costil est encore incontournable. Alors les dirigeants sont prêts à tenter un gros coup.

Concurrence XXL !

La saison prochaine, Bordeaux pourrait en effet partir avec une concurrence XXL au poste de gardien de but. Benoît Costil et Paul Bernardoni pour jouer les derniers remparts… Un duo de choc pour apporter une dynamique plus qu’importante à un poste clé. Paulo Sousa va devoir gérer cela d’une main de maître !