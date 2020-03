Écarté par Claude Puel, Stéphane Ruffier prépare déjà sa sortie de l’ASSE. Et vise un autre club de Ligue 1.

Le divorce entre Claude Puel et Stéphane Ruffier est toujours en cours. L’entraîneur attend des excuses de la part de son gardien de but, qui n’admet pas le traitement dont il fait l’objet. Un discours de sourd qui ne semble pas pouvoir déboucher sur une issue favorable. Alors Ruffier pense déjà à son avenir.

Montpellier dans la tête ?

D’après L’Equipe, Stéphane Ruffier ne serait pas insensible au projet de Montpellier. L’actuel gardien, Geronimo Rulli, est trop cher pour le MHSC. Prêté par le Real Sociedad, son option d’achat de 11 millions d’euros est trop élevée pour les Héraultais. La possibilité de récupérer Ruffier, qui n’a plus qu’un an de contrat et 33 ans, semble plaire à toutes les parties…