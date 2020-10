En conflit ouvert avec Tuchel, Leonardo devrait se méfier. L’entraîneur allemand dispose de nombreux atouts, à commencer par les joueurs.

Leonardo n’a pas apprécié les remarques de Thomas Tuchel sur le mercato du PSG. Et le Brésilien l’a fait savoir, dans une sortie médiatique dont il a le secret et qu’il maîtrise toujours à la perfection. S’il a pris soin d’être aussi offensif envers son entraîneur, c’est bien qu’il a des intentions derrière la tête. Tuchel arrive en fin de contrat et Leonardo prépare sa succession…

Tuchel soutenu par les joueurs

Mais Leonardo ferait bien de se méfier. Si sa stratégie de préparer la succession de Tuchel peut se comprendre, le Brésilien fait certainement fausse route s’il envisage un départ de son entraîneur avant juin 2021. En effet, Tuchel est soutenu par ses joueurs. Un vestiaire qui fait front derrière son coach et qui n’a pas digéré les départs de leurs copains. Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, très appréciés de la bande à Neymar, ont été mis dehors par Leonardo…