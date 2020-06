A l’origine du départ de Zidane en 2018, Florentino Pérez recommence à faire des siennes au Real Madrid. Un jeu dangereux vis-à-vis de Zizou…

Si Zidane a claqué la porte en 2018, c’est principalement parce que son président n’en faisait qu’à sa tête. Entre fausses promesses et dossiers transfert dans le dos, Florentino Pérez a agacé un Zizou lassé de le voir œuvrer en coulisses.

Pérez remet le couvert

Visiblement, Florentino Pérez n’a pas retenu la leçon. Le président du Real Madrid continuerait ses petites entreprises en secret, notamment sur le mercato. Et il refuserait surtout de faire avancer les priorités de Zidane, à commencer par Paul Pogba. Voilà pourquoi la presse espagnole évoque un possible départ de Zizou. Le Français voit que rien n’a changé et pense clairement à partir une seconde fois.