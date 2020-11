Dans les mois à venir, le PSG va tenter de jouer sa carte pour Leo Messi. Et l’Argentin ne se fera pas prier pour utiliser l’offre parisienne pour ses négociations personnelles.

Dans un été où tout devenait possible pour Leo Messi, le PSG a joué crânement sa chance. Les Qataris ont effet imaginé une offensive XXL pour tenter de signer l’Argentin. En vain, les Catalans ont brandi sa clause libératoire à 700 millions d’euros, sans vouloir parler d’autre chose.

Messi va utiliser Paris

Mais l’affaire n’est pas terminée pour autant. Dans quelques mois, Leo Messi est libre de tout contrat. Le PSG a encore son mot à dire, très clairement. Et le club parisien aura un rôle à jouer dans ce dossier… Messi pourra utiliser l’offre parisienne pour négocier avec le Barça. Et si Doha sort le grand jeu, tout est possible. Les millions plus des moyens pour gagner la Ligue des Champions, la Pulga peut se laisser séduire.