On parle beaucoup du transfert de Pogba l’été prochain et Leonardo pourrait tenter de jouer un rôle.

Paul Pogba a toutes les chances de plier ses bagages lors du prochain marché des transferts notamment parce qu’il n’aura plus qu’un an de contrat avec le club anglais et qu’il serait fou de le laisser aller au bout de son bail. On parle de plusieurs destinations pour lui, mais Leonardo pourrait avoir un rôle à jouer.

Un temps d’avance pour la Juve

Le directeur sportif du PSG cherche des milieux de terrain pour la saison prochaine et s’entend très bien avec l’agent du champion du monde, Mino Raiola. Selon la presse italienne, il pourrait tenter de recruter Pogba, mais il ne part pas favori et la Juve aurait déjà un temps d’avance.