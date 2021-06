Cet été, le PSG pourrait être l’un des grands acteurs du mercato. Doha a la ferme intention de frapper fort à un an du Mondial.

Depuis 10 ans, les Qataris s’efforcent de bâtir un projet colossal au PSG. A coup de centaines de millions d’euros, le club de la capitale a construit une équipe qui fait rêver les foules, et notamment depuis 2017, avec les arrivées coup sur coup de Neymar et Mbappé. Et ce n’est pas terminé.

2022, l’objectif ultime

Dans un an, le Qatar célèbre SA coupe du Monde. Un événement que les Qataris veulent marquer d’une pierre blanche. Au centre du monde, ils veulent également que cette année soit celle du PSG. Pour cela, un budget XXL pourrait être mis à disposition de Leonardo pour recruter de nouvelles stars cet été. Deux latéraux de classe mondiale, un milieu de terrain et un nouvel atout offensif : voilà le programme. Avec un chéquier à disposition pour dépenser sans compter.