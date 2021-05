Les dirigeants du LOSC pourraient rapidement vendre Boubakary Soumaré.

Si le LOSC pourrait réaliser un exploit cette saison en Ligue 1 et remporter le titre, la fin de saison et le prochain mercato devraient durement ramener ses supporters les pieds sur terre. La situation économique du club n’est clairement pas bonne et le LOSC va certainement vendre plusieurs joueurs cet été lors du mercato.

Soumaré à Leicester ?

Le milieu de terrain de 22 ans, Boubakary Soumaré, devrait être l’un des premiers joueurs à faire ses valises. L’international espoir est suivi de près en Premier League. Notamment par Leicester qui négocie depuis l’hiver dernier avec Lille. La presse anglaise évoque un accord proche entre les deux clubs. Reste à savoir désormais si ce départ de Boubakary Soumaré sera le premier d’une longue série ou non ?