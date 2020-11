Après Frenkie de Jong, le FC Barcelone se penche sur un nouveau crack de l’Ajax Amsterdam : Ryan Gravenberch.

Après les arrivées de De Jong et Koeman, le Barça prend clairement un accent hollandais. Et ce n’est pas terminé… Beaucoup de cibles du mercato catalan se trouvent aux Pays-Bas ou dans la sélection batave. C’est le cas pour Ryan Gravenberch, la perle de l’Ajax.

Un gros potentiel

A 18 ans, Ryan Gravenberch réalise de solides prestations ces derniers mois. Et au plus haut niveau, son aisance impressionne autant que celle affichée par Frenkie de Jong lorsqu’il évoluait lui-aussi du côté de l’Ajax. Le Barça a un œil rivé sur lui et il n’est pas impossible de voir Koeman le récupérer l’été prochain.