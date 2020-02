Après la polémique Messi/Abidal, le FC Barcelone tente de ramasser les pots cassés. Et l’Argentin n’est plus sûr de rester.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021, Leo Messi laisse son père et conseiller gérer les discussions autour de son avenir. Et si des négociations étaient prochainement prévues entre les dirigeants du club et son papa, il semble que la polémique entre l’Argentin et Abidal ait changé le programme.

Plus de nouvelle du père Messi

En effet, Cadena Cope révèle que le FC Barcelone n’a plus de nouvelle du père de Leo Messi. Ce dernier devait se rapprocher des dirigeants catalans à son retour d’Argentine pour parler avenir. Mais c’est le silence radio. D’autant plus après la crise qui gagne le FC Barcelone depuis une semaine. Le Barça est clairement dans une grosse galère avec sa star et il va falloir sortir les rames pour le récupérer.