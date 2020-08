Courtisé par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait dire non à Paris et disputer la Ligue des Champions avec la Lazio Rome.

Chassé par le PSG depuis un an, Sergej Milinkovic-Savic pourrait une nouvelle fois laisser passer le train parisien. Trop cher à l’été 2019, le Serbe pourrait cette fois faire le choix de rester à la Lazio et de disputer la Ligue des Champions avec le club qui lui a donné sa chance en Europe.

Paris distancé

Pour Milinkovic-Savic, l’opporunité de disputer la Ligue des Champions avec la Lazio Rome, son club de cœur, est un rêve. Et il pourrait faire le choix de dire non à Paris, malgré une offre XXL et des conditions de rêve (tant financières que sportives). Distancé, le PSG dispose d’une petite marge de manœuvre.