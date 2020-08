Le milieu de terrain du Stade Rennais ne pourra pas rejoindre la capitale espagnole cet été.

Révélé aux yeux du grand public cette saison, Eduardo Camavinga est courtisé par plusieurs grands clubs. Le Stade Rennais aimerait le conserver au moins un an de plus. Le Real qui le courtise semble être prêt à attendre 2021 pour recruter la star française. Le fait de laisser le joueur progresser un an de plus dans son club formateur plaît aux dirigeants madrilènes qui demandent à Camavinga d’attendre.

Prêt à attendre un an ?

Mais le joueur breton a un autre plan face à lui. Certains autres clubs comme le Bayern Munich ou celui de la capitale française pourraient en effet le recruter dès cet été. Si Camavinga décide de quitter Rennes cet été, il aura des prétendants. Mais cela l’éloignera certainement pour longtemps de Madrid. Un club qui le fait rêver…