Le PSG pourrait profiter de l’impasse entre la Juventus et l’un de ses joueurs pour faire la différence et boucler un joli recrutement.

La Juventus Turin a ouvert des discussions pour prolonger le contrat de Paulo Dybala. L’attaquant argentin n’a plus que deux ans de contrat et l’été prochain, si sa situation ne change pas, la Vieille Dame se mettra en danger. Le risque d’un départ libre, un an plus tard, est inconcevable pour les décideurs turinois.

Dybala veut 15 millions

Pour rester, Paulo Dybala et ses représentants ont posé leur condition. Ça sera 15 millions d’euros par saison et rien d’autre. Un montant que refuse de verser la Juventus, qui doit déjà assumer l’imposant salaire de Cristiano Ronaldo. La crise du Covid-19 inflige un manque à gagner de 80 millions d’euros pour la Juventus, qui ne fera donc pas de folie. Face à cette situation, le PSG pourrait en profiter et récupérer Paulo Dybala.