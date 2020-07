Bien qu’il soit heureux à l’OM, Bouna Sarr pourrait faire partie des joueurs vendus cet été. Explication.

Aux yeux d’André Villas-Boas, Bouna Sarr fait partie des joueurs sur lesquels il compte beaucoup. Dans un rôle plus offensif qu’avec Rudi Garcia, le Marseillais s’est éclaté toute la saison. S’il a parfois manqué d’efficacité, son activité et sa régularité lui ont permis de franchir un cap. Un de plus.

L’Angleterre le surveille, l’Espagne le tente

Dans une interview accordée à la Provence, Bouna Sarr a évoqué ses envies pour la suite. S’il aimerait rester à l’OM, il sait que le club a besoin de vendre et pourrait ainsi se sacrifier pour aider le club. Avec une préférence pour un championnat : « S’inscrire dans la durée ou découvrir un nouveau championnat ? La durée, ça pourrait évidemment. Après, tout joueur qui n’a connu qu’un championnat a envie de découvrir une autre culture, un autre football. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte : les opportunités, le timing… Pour moi, se serait la Liga et l’Espagne ? Oui. Le football, l’environnement, la mentalité… J’y suis allé souvent pour voir des amis ou y passer des week-ends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot ». Suivi par Everton en Angleterre, Bouna Sarr vaut entre 8 et 12 millions d’euros.