Considéré comme un très grand espoir du club, Abdoulaye Dabo n’est plus du tout apparu depuis un an et demi. Et sa situation inquiète.

Du haut de ses 17 ans, Abdoulaye Dabo a effectué la préparation estivale 2018-2019 avec le FC Nantes version Miguel Cardoso. Épatant, le milieu de terrain a fait ses premiers pas avec les pros et semblait être en capacité de surprendre tout le monde sur la durée. Mais…

Flingué par Halilhodzic

Avec l’arrivée de Vahid Halilhodzic, Abdoulaye Dabo a disparu de la circulation. Et depuis un an, l’espoir des Canaris est incapable de confirmer les espoirs placés en lui. Christian Gourcuff est attentif à sa situation mais dans un groupe qui tourne à plein régime, le joyau du club n’a pas sa place. Encore plus au regard de prestations trop ternes en équipe réserve.