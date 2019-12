En rapatriant Anthony Limbombe, le FC Nantes compte sur Christian Gourcuff pour faire exploser la recrue la plus chère du club.

Prêté au Standard de Liège pour retrouver de la confiance et se relancer, Anthony Limbombe a totalement manqué son retour en Belgique. Rapatriée cet hiver par le FC Nantes, la recrue la plus chère de l’histoire du club doit maintenant sortir le grand jeu. Et un homme va s’en occuper personnellement.

Gourcuff à la baguette

Le FC Nantes et Waldemar Kita comptent sur le nouveau mentor des Canaries, Christian Gourcuff, pour transformer Anthony Limbombe. Considéré comme une recrue hivernale, le Belge aura clairement une carte à jouer. Et avec la magie Gourcuff, tout devient possible !