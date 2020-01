En rapatriant Anthony Limbombe au FC Nantes, Waldemar Kita tente le tout pour le tout et rêve de voir la recrue la plus chère du club enfin briller.

Anthony Limbombe a vu son prêt en Belgique s’arrêter à mi-parcours. Le FC Nantes a organisé son retour cet hiver et Waldemar Kita tente clairement un coup de poker en faisant cela.

La magie Gourcuff ?

Acheté pour 10 millions d’euros, Limbombe est le plus gros investissement du club. En le faisant revenir au club, Kita espère que la magie Gourcuff va également opérer sur la pépite belge. Capable d’emmener le FCN dans la course à l’Europe, le technicien breton pourrait en effet relancer un Limbombe en manque de confiance. Si la mayonnaise prend, Kita aura tout gagner : une recrue à zéro et un joueur qui reprend de la valeur !