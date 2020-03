Pour 31 millions d’euros, le FC Barcelone s’est attaché les services de Trincao. Un espoir du football portugais qui explose au grand jour.

Trincao s’est fait connaître du grand public lorsqu’il a survolé le dernier Euro U17, sous les couleurs du Portugal. Depuis, tous les observateurs le regardent attentivement et c’est le FC Barcelone qui a dégainé le premier, cet hiver, en l’achetant pour 31 millions d’euros.

Il explose avec Braga

Ce n'est pas une analyse mais il fallait que je mette en image Francisco Trincao (20 ans). Pour ceux n'ayant pas eu l'occasion de le voir à l'oeuvre.



De qualités de vitesse, une belle palette technique et une grosse intelligence de jeu.



Au Barça pour 31 M€.@Trivela_FR pic.twitter.com/9qA638sJjO — Boule Barbe (@BouleBarbee) March 7, 2020

Depuis le début de la saison, Trincao monte en puissance. Et depuis que le Barça l’a acheté, c’est encore plus vrai. Buteur, passeur décisif et surtout génial dans le jeu de son équipe, le Portugais s’éclate. Le FC Barcelone a vraiment fait une super affaire et les fans ont hâte de le voir débarquer l’été prochain pour prouver sa valeur au plus haut niveau.