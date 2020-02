Acheté cet hiver par le FC Barcelone, Trincao montre de très belles choses du côté de Braga.

Depuis qu’il a signé à Braga, tous les regards sont portés sur lui. Un Trincao qui rejoindra Barcelone à l’issue de la saison mais qui ne manque pas une occasion de se faire remarquer. Comme en Europa League, dernièrement, où sa patte gauche a fait des merveilles.

Un super joueur

Encore jeune (19 ans), Trincao monte clairement en puissance depuis le début de la saison avec Braga. Et sur la scène européenne, le gamin a montré qu’il avait plus que du talent. Technique, solide et vif, Trincao semble avoir le potentiel pour apporter une note de folie au Barça. Reste à voir s’il pourra résister à la concurrence solide en Catalogne et s’il aura le mental pour s’y imposer. Mais ce joueur pue le talent !