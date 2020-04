Faute de pouvoir s’aligner sur le prix de Tanguy Ndombele, le FC Barcelone pourrait envisager la solution d’un prêt.

Un turn over se prépare au FC Barcelone. Il concerne le milieu de terrain où des garçons comme Vidal, Alena et Rakitic devraient partir. Et pour apporter du sang-neuf à ce secteur vital pour le jeu du Barça, les Blaugrana pensent à Tanguy Ndombele, en difficulté du côté de Tottenham.

Trop cher pour le Barça

Mais la situation économique du FC Barcelone ne permet pas une action concrète sur Ndombele. En transfert sec, tout du moins. En revanche, pour un prêt, les choses pourraient être envisageables. Pris en grippe par José Mourinho, qui ne lui fait pas confiance, Ndombele pourrait être tenté par le challenge barcelonais.