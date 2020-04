Avec la crise du Coronavirus, le PSG pourrait profiter des difficultés financières des clubs pour faire de bonnes affaires.

Le manque à gagner est gigantesque pour les clubs européens, privés des recettes de la billetterie des derniers matchs de la saison. Pour certains, la situation financière va être complexe à gérer avec des trous dans le budget.

Des clubs obligés de vendre

Pour se sauver, les clubs italiens et espagnols, notamment, vont devoir vendre. Et pour le PSG, qui n’est pas en danger financier, c’est une « opportunité » de récupérer des joueurs à moindre frais. En position de force face à des clubs qui seront dans l’obligation de vendre, Paris pourra négocier des tarifs avantageux et ne pas surpayer des transferts comme c’est le cas depuis leur arrivée, en 2011.