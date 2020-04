Soucieux de ne pas dépenser d’argent, le Barça planche sur un échange au poste de latéral droit.

Sur la liste des transferts, Nelson Semedo intéresse l’Inter Milan. Mais le FC Barcelone pourrait également utiliser son latéral pour envisager une opération avec Manchester City, où navigue en eau trouble un certain Joao Cancelo.

Cancelo veut se relancer

Brillant à la Juventus, Joao Cancelo s’est totalement perdu à Manchester City. Un échange entre Cancelo et Semedo serait à l’étude. Il permettrait au Barça et à City de ne pas mettre la main à la poche. Et au club catalan de mettre la main sur un talent revanchard, qui a montré l’étendue de son potentiel en Serie A.