Si Neymar n’a pas pu signer au Barça l’été dernier, c’est principalement parce que son prix était trop élevé. Ce ne serait plus le cas.

Pour organiser le retour de Neymar, le FC Barcelone n’a pas eu assez d’argent. Face aux exigences financières de Leonardo, les dirigeants du Barça ont dû imaginer tout un tas de montage, comme celui d’inclure un ou plusieurs joueurs (Tobido, Rakitic, Dembele). Mais impossible de réunir les 200 millions d’euros réclamés pour le transfert de Neymar l’été dernier.

Sa valeur n’est plus la même

Mais à présent, ce n’est plus 200 millions d’euros qu’il faut pour récupérer Neymar. C’est moins. Avec le temps, son contrat diminue (juin 2022) et son âge avance. Pour le transférer l’été prochain, il ne serait plus question que d’un montant de 150 millions d’euros. Un prix beaucoup plus abordable pour des Barcelonais susceptibles de vendre un Dembele ou un Coutinho pour financer l’opération…