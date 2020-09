Positionné sur Lautaro Martinez, le FC Barcelone a balayé cette piste d’un revers de main avec l’arrivée de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone semblait prêt à tout pour Lautaro Martinez. D’accord avec le joueur sur des bases contractuelles importantes, et surtout poussé par Leo Messi, le Barça avait toutes les raisons de finaliser l’arrivée du buteur argentin. Encore plus avec le départ de Luis Suarez.

Koeman a d’autres projets

Mais l’arrivée de Koeman a tout changé. Le technicien néerlandais a d’autres projets et ne veut pas se lancer dans le dossier Martinez. De plus, l’Inter Milan ne s’imagine plus vendre son attaquant à la fin du mercato. Antonio Conte aura du mal à trouver un successeur désormais.