S’il avait l’ambition d’installer un nouveau coach à la tête du PSG, Leonardo doit se rendre à l’évidence. Ça ne sera pas pour tout de suite.

Après une saison historique, le PSG remet son destin entre les mains de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a emmené Paris là où il n’avait jamais été jusqu’à présent : en finale d’une Ligue des Champions. Et même si le PSG n’a pas réussi à finir le travail, les Qataris sont ravis d’avoir pu faire exploser le plafond de verre et de voir leur équipe capable de réaliser des exploits. Et le grand gagnant de cet été 2020, sans nul doute, c’est bien le coach Tuchel.

Tuchel maintenu et renforcé

Sous contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel va rester en poste. Et Leonardo, qui commençait à préparer le terrain de son départ, va pouvoir ranger ses rêves au placard. Le Brésilien pensait notamment à Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino pour le remplacer. Et si Tuchel continue à performer, pas sûr que Doha le laisse partir dans un an sans rien lui proposer…