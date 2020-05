Poussés vers la sortie par le club qui a besoin d’argent, les Français du Barça ne veulent pas entendre parler d’un départ.

Pour financer sa campagne de recrutement, le Barça a besoin de faire entrer des liquidités. Cela passe par la vente de joueurs et les Français de l’effectif sont des éléments qui pourraient rapporter un petit pactole. Notamment Samuel Umtiti et Ousmane Dembele.

Aucun ne veut partir

Mais malgré la volonté des dirigeants de voir partir son défenseur central et son attaquant, aucun d’eux ne semble décidé à changer d’air. En effet, Umtiti et Dembele se sentent bien à Barcelone et sont revanchards, après plusieurs blessures successives. Leur volonté est de rester pour revenir au top, non de partir. Quitte à faire le forcing pour rester.