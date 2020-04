Le FC Barcelone ne pourra pas conserver Arturo Vidal cet été. Et pas uniquement pour des raisons sportives.

Dans la perspective des intentions d’achat du FC Barcelone, un problème administratif se pose. En effet, le club blaugrana ne pourra pas s’offrir Lautaro Martinez et Neymar cet été puisque les deux joueurs n’ont pas de passeport européen. Et la règle en matière de places extracommunautaires est stricte : pas plus de trois.

Vidal vers la sortie

Avec Arthur Melo, Arturo Vidal et Ronald Araujo, le FC Barcelone a son quota. Mais le club peut profiter du règlement pour faire passer Ronald Araujo en dehors du quota puisqu’il est formé par le Barça. Il manque toutefois une place pour accueillir les deux stars. Voilà pourquoi Arturo Vidal est placé sur la liste des départs. Si sportivement, le Chilien n’a pas montré suffisamment de choses pour être incontournable, ce sont bien des raisons administratives qui le condamnent à partir.