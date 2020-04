Cavani est libre de tout contrat en fin de saison et cela pousse des clubs à lui faire des offres folles pour un joueur de 33 ans.

Cavani sera libre de tout contrat au mois de juin et l’attaquant a toutes les chances de changer de championnat. Selon la presse espagnole, il serait bien considéré comme une priorité par les dirigeants du Napoli qui rêvent de boucler son retour pour la saison prochaine.

28 millions en tout

Et les dirigeants de la formation italienne sont prêts à lui faire une offre financière difficile à refuser. L’attaquant toucherait une prime à la signature de 7 millions d’euros et un salaire de 7 millions d’euros par an sur trois ans. Soit une offre globale de 28 millions d’euros.