Dans un contexte très tendu après la défaite contre l’Atletico en Coupe du Roi, le FC Barcelone pourrait connaître un mois de janvier musclé.

Une délégation du FC Barcelone s’est envolée pour le Qatar. Eric Abidal et Oscar Grau sont à Doha et pour la presse espagnole, ce voyage a pour but de convaincre Xavi de devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone.

Pour Dembele ?

Le FC Barcelone a réagi à cette rumeur. Le club indique que des émissaires du club sont bien au Qatar mais pour Ousmane Dembele, actuellement en soin là-bas. Mais l’écurie catalane ne dément pas les discussions avec Xavi ! Clairement, ça chauffe au Barça et un changement d’entraîneur semble se préciser.