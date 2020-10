S’il n’a pas pu partir l’été dernier, Leo Messi arrive en fin de contrat dans quelques mois. Et deux clubs mènent une lutte sans merci pour le récupérer.

Le dernier mercato estival n’était qu’un premier round. Dans le dossier Leo Messi, le PSG et Manchester City ont livré une première bataille qui n’a malheureusement pas trouvé de vainqueur. Mais les choses pourraient revenir sur le devant de la scène très rapidement.

Messi veut toujours partir

S’il s’est rangé derrière la décision de ses dirigeants l’été dernier, Leo Messi a toujours l’intention de partir. Et pour récupérer la Pulga aux 6 Ballons d’Or, deux clubs sont encore en course. Les mêmes que cet été : le PSG et Manchester City. Un dossier à coup de dizaines de millions d’euros pour proposer un salaire dantesque à Messi, qui sera libre de tout contrat…