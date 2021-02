Révélation de la saison, Sven Botman aurait déjà trouvé un accord avec un grand d’Europe. Une opération juteuse pour le LOSC ?

Habitué à faire de gros coups sur le mercato, le LOSC pourrait continuer ses belles emplettes. Après avoir vendu Nicolas Pepe à Arsenal puis Victor Osimhen à Naples, les Dogues ont le transfert de Sven Botman dans les tuyaux. A 21 ans, le défenseur néerlandais est une véritable révélation pour sa première saison en Ligue 1.

Rien de fait

Acheté 8 M€ à l’Ajax, où il n’avait pas sa chance, Sven Botman aurait trouvé un accord avec un grand club européen pour un transfert à 45 M€. Liverpool ou l’Inter Milan, qui le suivent de très près ? « Non, il n’a pas (encore) trouvé d’accord avec un habitué de la C1… et Olivier Létang, le président du club nordiste, non plus », affirme France Football. Si rien n’est acté, il semble toutefois bien parti pour le LOSC fasse une nouvelle grosse plus-value avec ce joueur.