S’il a prolongé son contrat avec Manchester City, Pep Guardiola a bien été chassé par le PSG.

Leonardo a beau indiquer qu’il ne se passe rien en coulisses et qu’il ne cherche pas de nouvel entraîneur, c’est tout de même difficile à croire. Outre sa proximité avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat et impatient de retrouver un grand projet, le Brésilien n’est jamais loin des grandes opportunités du marché. Et Guillaume Balague, journaliste interrogé par BBC Radio 5, confirme que le PSG a bien tenté un coup récemment…

Paris et Turin ont essayé

Au moment d’évoquer la prolongation de contrat de Pep Guardiola, Guillaume Balague confirme que le PSG était présent : « Il y a eu des offres de la Juventus, de Paris Saint-Germain et d’autres, mais il est content. Il s’amuse, il est entouré pars des gens en qui il a confiance, il contrôle les décisions sportives et il est heureux que rien de ce qui se passe dans les vestiaires ne sorte dans la presse, ce qui arrivait au Bayern et à Barcelone. Nous savions tous que Manchester City avait mis une proposition sur la table – nous ne savions pas quelle en serait la durée. Et City n’allait pas lui mettre la moindre pression ».