Faute de moyens, le FC Barcelone pourrait bien laisser filer plusieurs transferts qui sont pourtant suivis de près.

Le FC Barcelone est dans une situation financière compliquée avec une masse salariale hors norme et le club se retrouve dans l’incapacité de se renforcer sérieusement en ce moment. Une situation qui pourrait pousser le club à ne pas agir pour plusieurs transferts.

Pas les moyens de bouger

Les Catalans suivent plusieurs pistes et notamment celle du jeune milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Gravenberch. Mais faute de liquidités, le club espagnol pourrait laisser la concurrence d’activer et lui passer devant. Le Barça va devoir boucler quelques départs au plus vite.